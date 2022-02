Credit Suisse besetzt Spitzenposten in der Vermögensverwaltung

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse hat weitere Einzelheiten zur Aufstellung ihrer neu formierten Vermögensverwaltungs-Division bekannt gegeben.

Divisionsleiter Francesco De Ferrari bestellte Christian Huber auf den 1. März zum Chief Operating Officer (COO) der Sparte, wie die Schweizer Großbank am Montag mitteilte. Der Bereich Informatik-Plattformen werde aus dem Verantwortungsbereich des COO ausgegliedert und Remco Bos unterstellt. Bos werde sich auf die Vereinfachung und Automatisierung der Plattformen konzentrieren und die Digitalisierung des Geschäfts vorantreiben.

Anlage-Chef Michael Strobaek übernehme zusätzlich die Verantwortung für Nachhaltigkeitsthemen in der Division. De Ferrari nahm auch an der regionalen Organisation Veränderungen vor. So führe er die bisher getrennten Bereiche Europe und Emerging Europe zusammen. Auch Lateinamerika und Brasilien sollen zusammengefasst werden.

Credit Suisse hatte im November angekündigt, das bisher auf drei Sparten verteilte Kerngeschäft mit reichen und superreichen Privatkunden in einer Division zusammenzuziehen. Zum 1. Januar übernahm De Ferrari die Leitung des Geschäfts.