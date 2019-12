Credit Suisse-Beteiligung an SIX ist mehr wert

Zürich (Reuters) - Die Beteiligung am Schweizer Börsenkonzern SIX beschert Credit Suisse im vierten Quartal 2019 einen Gewinn.

Die Schweizer Großbank habe sich entschieden, den Wert der 15-Prozent-Beteiligung an SIX gemäß dem fairen Wert zu berechnen, teilte Credit Suisse am Freitag mit. Dies dürfte dem Institut im Schlussquartal mindestens 450 Millionen Franken bringen und die Kernkapitalquote zum Jahresende um rund zehn Basispunkte verbessern. Credit Suisse wolle langfristig ein Aktionäre der SIX bleiben.