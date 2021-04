Credit-Suisse-Chef sieht Zukunft der Bank zuversichtlich

Zürich (Reuters) - Credit-Suisse-Konzernchef Thomas Gottstein will die Schweizer Großbank nach den Debakeln um Archegos und Greensill in ruhigere Gewässer steuern.

"Ich bin seit 22 Jahren bei der Credit Suisse, habe viele Höhen und Tiefen erlebt, und ich bin selbstkritisch in Bezug auf die jüngsten Entwicklungen, welche nicht spurlos an mir vorbeigegangen sind", sagte er laut Redetext am Freitag auf der Generalversammlung. "Ich sehe meine Rolle darin, die Credit Suisse – zusammen mit dem neuen Verwaltungsrats-Präsidenten, dem Rest des Verwaltungsrates sowie meinen Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung – wieder in ruhigere Gewässer zu führen." Mit Blick auf die Zukunft des Instituts sei er zuversichtlich. Er verwies auf die engen Beziehungen zu den Kunden und die Ertragskraft.