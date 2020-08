Credit Suisse erhöht Ziel für Home Depot - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Home Depot vor Zahlen von 269 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Seth Sigman erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzung je Aktie für das zweite Quartal und liegt damit nun nach eigener Aussage klar über der Konsensprognose. Seine Schätzung für die Bruttomarge schraubte er ebenfalls nach oben, allerdings auch die für die Vertriebsgemeinkosten (SG&A). Der Experte hält die US-Baumarktkette weiterhin für eine der besten Adressen im Einzelhandel, auch wegen der guten Führungsmannschaft./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 10:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.