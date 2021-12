Credit Suisse ernennt Francesco De Ferrari zum Chef des Wealth Management

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse baut ihre Geschäftsleitung um.

Francesco De Ferrari wurde zum Chef der Division Wealth Management ernannt, wie die zweitgrößte Schweizer Bank am Montag mitteilte. Zudem übernehme De Ferrari ad interim die Leitung der Region Europe, Middle East and Africa (EMEA). Christian Meissner, Chef der Investment Bank, leite künftig auch die Region Americas. Helman Sitohang und Andre Helfenstein werden Chefs der Region APAC beziehungsweise der Region Schweiz. Und Mark Hannam übernimmt die Funktion des Leiters Internal Audit.

Die Neuernennungen treten am ersten Januar in Kraft. Die Credit Suisse operiert künftig in vier Geschäftsdivisionen: Wealth Management, Investment Bank, Swiss Bank und Asset Management. Zudem ist die Bank in vier geografische Regionen gegliedert: EMEA, Americas, Schweiz und APAC.