Credit Suisse ernennt neuen Leiter für das Asset Management

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse ersetzt nach der Affäre rund um die Greensill-Fonds den Chef des Asset Managements.

Zum 1. April 2021 übernehme der frühere UBS-Manager Ulrich Körner die Leitung des Bereichs, wie die Schweizer Großbank am Donnerstag mitteilte. Der bisher Verantwortliche Eric Varvel werde Körner in den kommenden Monaten bei der Einarbeitung in die neue Rolle unterstützen und sich anschließend auf seine anderen Aufgaben als CEO der Credit Suisse Holdings (USA) und Chairman der Investment Bank fokussieren. Der Bereich Asset Management werde aus der Division International Wealth Management ausgegliedert und neu als separate Division geführt.