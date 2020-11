Credit Suisse hebt BBVA auf 'Neutral' - Ziel 3,90 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat BBVA anlässlich des Verkaufs des US-Geschäfts von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 2,40 auf 3,90 Euro angehoben. Das sinkende Konzernergebnis werde durch das daraus resultierende Überschusskapital sowie niedrigere Eigenkapitalkosten in Mexiko und der Türkei mehr als kompensiert, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als Sorgenfaktor für die spanische Großbank blieben im wesentlichen nur noch die Ertragsaussichten in Mexiko./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 05:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.