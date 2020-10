Credit Suisse hebt Ericsson-Ziel auf 130 Kronen - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ericsson nach Zahlen von 115 auf 130 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Netzwerkausrüster habe ein ordentliches drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung dürfte sich ab dem kommenden Jahr beschleunigen. Sultania hob seine operativen Ergebnisprognosen bis 2022 an./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 04:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

