Credit Suisse hebt Lloyds auf 'Outperform' - Ziel 40 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Lloyds von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 40 Pence belassen. Das schlimmste an Druck von den Anleiherenditen dürfte hinter der Bank liegen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter den qualitativ hochwertigen Bankwerten sei Lloyds am günstigsten./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 03:13 / UTC

