Credit Suisse hebt Salzgitter-Ziel auf 21 Euro - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Salzgitter AG von 17 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Carsten Riek erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Stahlkonzern, welche seinen revidierten Stahlpreisprognosen folgten. Allerdings seien die Erwartungen der Anleger überzogen, was sich in einer vergleichsweise hohen Bewertung widerspiegele, begründete er sein beibehaltenes Anlagevotum./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 03:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

