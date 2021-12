Credit Suisse hebt Unicredit-Ziel auf 15,10 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unicredit nach einem Investorentag von 13,80 auf 15,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Pamela Zuluaga honorierte in einer am Montag vorliegenden Studie die künftige Ausrichtung der Bank auf ein gebührengetriebenes Geschäft und eine höhere Kosteneffizienz. Über die versprochenen Rückflüsse an die Aktionäre in Höhe von 16 Milliarden Euro hinaus bestünden noch mehr freie Mittel./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 05:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 05:59 / UTC

