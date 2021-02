Credit Suisse hebt Vestas-Ziel auf 660 Kronen - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vestas von 540 auf 660 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das neue Ziel für die Aktie spiegele höhere Barmittelzuflüsse für den Windturbinenhersteller wider, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das anhaltend negative Anlagevotum begründete er mit der schon hohen Bewertung./gl/edh

