Credit Suisse hebt Ziel für Ahold Delhaize an - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 23 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Victoria Petrova hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Umsatz 2021 sowie das operative Ergebnis des Lebensmittel-Händlers an. Die Nachfrage sei sowohl in Europa als auch in den USA hoch geblieben./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

