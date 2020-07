Credit Suisse hebt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die A-Aktie von Alphabet vor Zahlen des zum Konzern gehörenden Suchmaschinenbetreibers Google zum zweiten Quartal von 1600 auf 1850 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Ju erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum moderat. Dem neuen Kursziel lägen jetzt Prognosen bis Ende 2021 zugrunde./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / 08:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.