Credit Suisse hebt Ziel für AMS - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AMS von 40,50 auf 41,50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Infolge der Ergebnisse zum vierten Quartal habe er für AMS als alleinstehendes Unternehmen ohne Osram seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) im Jahr 2020 erhöht, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Treiber seien höhere Brutto-Margen. Sein Kursziel basiere allerdings weiterhin auf einer Proforma-Einheit von AMS und Osram. Hier bestünden noch immer Risiken bezüglich Umsatz- und Kostensynergien, die zu Enttäuschungen bei den Margen führen könnten. Dazu kämen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Großkunden Apple <US0378331005>./AWP/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 05:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.