Credit Suisse hebt Ziel für Apple auf 120 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Apple von 106 auf 120 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Cabral hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) des Technologiekonzerns in den Jahre 2021 und 2022 an. Die hohe Bewertung der Aktie lasse allerdings wenig Spielraum für negative Überraschungen, begründete er die weiter gültige Anlageempfehlung./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 21:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.