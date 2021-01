Credit Suisse hebt Ziel für Bayer auf 55 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Bayer von 47 auf 55 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Trung Huynh überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Annahmen für das starke Agrargeschäft des Pharma- und Chemiekonzerns. Das das Pharmageschäft jedoch vor strategischen Herausforderungen stehe, bleibe es unter dem Strich beim neutralen Votum. Zudem gebe es für die Aktie nur noch wenig Spielraum bis zum neuen Kursziel./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 05:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.