Credit Suisse hebt Ziel für BBVA auf 5,50 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BBVA von 5,40 auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Pamela Zuluaga preist im Bankensektor laut einer am Freitag vorliegenden Studie nun insgesamt drei Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank ab Dezember ein./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 04:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.