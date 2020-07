Credit Suisse hebt Ziel für BP auf 360 Pence - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BP von 350 auf 360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ölkonzern werde seine Quartalsdividende wohl kürzen, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür sprächen eine Reihe von Faktoren wie die relativ schwache bilanzielle Situation. Er rechnet mit einer Dividendenkappung von rund 40 Prozent./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / 03:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

