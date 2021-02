Credit Suisse hebt Ziel für Deutsche Bank - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen zum vierten Quartal von 7 auf 8 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Angesichts überraschend geringer Risikokosten habe der bereinigte Vorsteuergewinn die von dem deutschen Finanzhaus eingeholten Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe die Herausforderung groß, im Zuge weiterer Kostensenkungen die Erträge zu steigern./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 04:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.