Credit Suisse hebt Ziel für Eon auf 12 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eon vor dem Kapitalmarkttag des Energiekonzerns von 10,70 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Eon dürfte seine mittelfristigen Ergebnisziele und eine neue Dividendenpolitik vorstellen, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie erhöhte die Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022 um 12 bis 15 Prozent und bestätigte den "Top Pick"-Status der Aktie unter den Netzbetreibern./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 04:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.