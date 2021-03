Credit Suisse hebt Ziel für Fraport auf 44 Euro - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fraport von 36 auf 44 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Anleger preisten bei dem Flughafenbetreiber eine überzogene Erholungserwartung ein, schrieb Analyst Arthur Truslove in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch das langfristige Ziel des Konzerns einer vollständigen Erholung im Jahr 2026 halte er für zu optimistisch. Für das höhere Kursziel machte er vor allem Ausgleichszahlungen in der Corona-Krise verantwortlich./tih/mis

