Credit Suisse hebt Ziel für GM auf 56 Dollar - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für General Motors (GM) nach einer Konferenz des Autobauers von 47 auf 56 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. GM habe wohl genügend Liquidität, um den Auswirkungen von Fabrikschließungen wegen des Coronavirus zu trotzen, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Montag vorliegenden Studie. In wenigen Jahren sollten die Amerikaner die deshalb zusätzlich aufgebauten Schulden zurückgezahlt haben./gl/mis

