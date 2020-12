Credit Suisse hebt Ziel für HeidelbergCement an - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HeidelbergCement von 60 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Um der soliden Geschäftsentwicklung des Zementherstellers im dritten Quartal Rechnung zu tragen, habe er die Ergebnisschätzungen nun angehoben, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf zusätzliche Kosteneinsparungen und darauf, dass das Ziel für das operative Jahresergebnis (Ebitda) 2020 über dem Wert des Vorjahres liegen soll./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 04:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.