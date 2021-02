Credit Suisse hebt Ziel für ING auf 10 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ING nach Zahlen zum vierten Quartal von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Nettogewinn der Benelux-Bank habe die Erwartungen wegen deutlich niedrigerer Risikokosten klar übertroffen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen. Die gute Perspektive, was die Ausschüttungen in diesem Jahr betrifft, sollte die Aktien stützen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2021 / 22:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 04:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.