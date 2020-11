Credit Suisse hebt Ziel für Kering auf 675 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Kering von 605 auf 675 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien seien in der Welt der Luxusmode eines der attraktivsten langfristigen Investments, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen profitierten von ihren starken Marken./bek/tih

