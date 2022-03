Credit Suisse hebt Ziel für Relx auf 2650 Pence - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Relx von 2600 auf 2650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es sei zwar sinnvoll, dass der britische Fachverlag und Datenbankanbieter zunächst am Ausstellungsgeschäft festhalten wolle, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dessen Gewinne seien wegen möglicher künftiger Pandemien aber schwankungsanfällig, und ohne diesen Bereich könnte die Aktie höher bewertet werden, was für eine Abtrennung spreche./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 16:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 03:00 / UTC

