Credit Suisse hebt Ziel für Rio Tinto auf 3900 Pence/'Underperf.'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rio Tinto von 3700 auf 3900 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Abigail Webb erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie die Annahmen für die Stahlpreise in diesem und im kommenden Jahr. Auch 2021 werde das Eisenerzangebot knapp sein. Ein Risiko für die Reputation des Bergwerkskonzerns sei aber die mögliche Zerstörung einer Kultstätte der australischen Ureinwohner durch ein Bergwerksprojekt im Westen Australiens./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / 02:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 04:34 / UTC

