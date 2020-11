Credit Suisse hebt Ziel für Siemens Energy auf 27 Euro - 'OP'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens Energy nach Quartalszahlen von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern des Siemens-Ablegers zum vierten Geschäftsquartal seien weitgehend "in-line" ausgefallen, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analystin Iris Zheng hervor. Die Kurszielerhöhung begründete sie mit einem gestiegenen Wert der Beteiligung an Siemens Gamesa. Die Aktie gehöre weiterhin zu den "Top Picks" im Sektor./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 23:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 04:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.