Credit Suisse hebt Ziel für Tesla auf 1400 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Tesla von 700 auf 1400 US-Dollar verdoppelt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In den Aktien scheine bereits sehr viel Positives eingepreist zu sein, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jedes größere Problem könne daher eine Kurskorrektur auslösen. Von großer Bedeutung seien die Pläne des Herstellers von Elektrofahrzeugen zur Ausweitung der Produktionskapazitäten./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 20:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

