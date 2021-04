Credit Suisse hebt Ziel für Total SA auf 44 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Total SA von 42,50 auf 44,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel berücksichtige unter anderem günstigere Prognosen bezüglich der kurzfristigen Öl- und Gaspreisentwicklung sowie die jüngste Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Montag vorliegenden Studie. Der französische Ölkonzern sei bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Dank niedriger Kosten und einer starken Bilanz habe das Unternehmen seine Dividenden verteidigt, während andere europäische Wettbewerber ihre Ausschüttungen gekürzt hätten./la/edh

