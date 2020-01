Credit Suisse hebt Ziel für Total SA auf 61 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Total SA vor Zahlen zum vierten Quartal von 58 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der französische Ölkonzern dürfte wenig aufregende Resultate präsentieren, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Adolff senkte seine Gewinnprognosen und begründete dies mit aktualisierten Einschätzungen bezüglich des Konjunkturumfeldes und der operativen Entwicklung des Unternehmens. Das Kursziel steige gleichwohl, da er nun insgesamt auch Prognosen für das Jahr 2020 in seinem Bewertungsmodell berücksichtige./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 11:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 12:01 / UTC

