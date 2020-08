Credit Suisse hebt Ziel für WPP auf 600 Pence - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für WPP nach Zahlen von 565 auf 600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Bei dem Werbekonzern sei im zweiten Quartal ähnlich wie bei den Konkurrenten IGP und Publicis der Umsatz aus eigener Kraft nicht so stark zurückgegangen wie befürchtet, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei Publicis angesichts der niedrigeren Bewertung die attraktivere Wette auf eine Erholung der Geschäftstätigkeit./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 03:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.