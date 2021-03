Credit Suisse kann weitere Barmittel aus Greensill-Fonds ausschütten

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse hat in Zusammenhang mit der Abwicklung von vier zusammen mit Greensill betriebenen Fonds weitere Barmittel zum Ausschütten an die Eigner zur Verfügung.

Zusätzlich zu den bereits ausbezahlten 3,1 Milliarden Dollar stünden weitere 1,25 Milliarden Dollar zur Verfügung, sodass sich die Gesamtsumme auf rund 4,4 Milliarden Dollar belaufe, wie Konzernchef Thomas Gottstein am Dienstag auf einer Investorenkonferenz von Morgan Stanley erklärte. Das Gesamtvermögen der Lieferketten-Finanzierungs-Fonds hatte Ende Februar auf rund zehn Milliarden Dollar erreicht. Das Institut wollte in den kommenden Monaten weitere Barmittel an die Eigner zurückführen, sagte Gottstein.