Credit Suisse lässt Astrazeneca auf 'Outperform'; Ziel 9500 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Die Übernahme von Alexion wäre strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit bekäme man einen Fuß in den großen, schnell wachsenden Markt von Medikamenten gegen seltene Erkrankungen./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 00:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2020 / 05:06 / UTC

