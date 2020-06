Credit Suisse lässt H&M auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Umsatzzahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 132 schwedische Kronen belassen. Er rechne nun damit, dass die Bruttomarge des Modekonzerns im Jahresviertel recht schwach sein dürfte, Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem als Ursache auch auf den Verschuldungsabbau bei den Fixkosten./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2020 / 06:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

