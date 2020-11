Credit Suisse lässt Microsoft auf 'Outperform' - Ziel 235 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern biete erstmals eine Cloud für den medizinischen Bereich an und dürfte mit der Zeit weitere spezifische Clouds im Angebot haben, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte der Nutzung der unternehmenseigenen Cloud-Computing-Plattform Azure zugute kommen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 05:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

