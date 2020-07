Credit Suisse lässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analyst Max Yates kappte seine operative Ergebnisschätzung für das laufende Jahr und liegt nun leicht unter dem Marktkonsens. Für die beiden kommenden Jahre kürzte er sie im Schnitt nicht ganz so stark. Mittelfristig sei er aber weiter von der attraktiven Wachstumsstory des Medizintechnikkonzerns überzeugt, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Triebfedern seien die Trends in der diagnostischen Bildgebung dank der Marktdurchdringung in den Schwellenländern und überalterten Geräten in Europa./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / 10:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.