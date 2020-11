Credit Suisse lässt Wacker Chemie auf 'Outperform' - Ziel 93 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Wacker Chemie nach einer hauseigenen Online-Branchenkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe für das laufende Quartal über weiter verbesserte Nachfragebedingungen berichtet, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäftssaisonalität sollte weniger deutlich ausfallen als in den vergangenen Jahren./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 20:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.