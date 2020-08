Credit Suisse legt Sparpaket für Schweizer Heimmarkt vor

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse will mit einem Umbau des Geschäfts im Schweizer Heimmarkt die Kosten senken.

So soll die bisher selbstständige Tochter Neue Aargauer Bank integriert werden, wie die Großbank am Dienstag mitteilte. Credit Suisse wolle zudem das Filialnetz in der Schweiz auf 109 von 146 reduzieren. Dank der Maßnahmen peile der Konzern ab 2022 Einsparungen von jährlich brutto rund 100 Millionen Franken an. Dies sei Teil des Ende Juli angekündigten Sparpakets von insgesamt rund 400 Millionen Franken.