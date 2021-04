Credit Suisse schüttet bis Mitte April mehr Geld aus Greensill-Fonds aus

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse will weitere Barmittel an die Anleger in den vier zusammen mit Greensill betriebenen und sich in Abwicklung befindlichen Fonds auszahlen.

Am 29. März hätten sich die Barmittel in den Fonds auf insgesamt 1,5 Milliarden Dollar belaufen, hieß es in einer Mitteilung der Schweizer Großbank. Von Anfang bis Mitte April wolle Credit Suisse weitere Ausschüttungen vornehmen. Über die Zeit gehe das Institut davon aus, die Mehrheit der angelegten Gelder wiederzuerlangen. Falls nötig werde Credit Suisse dazu auch rechtliche Schritte einleiten. Das Gesamtvermögen der Lieferketten-Finanzierungs-Fonds hatte Ende Februar rund zehn Milliarden Dollar erreicht.