Credit Suisse schüttet weitere 1,7 Mrd Dollar aus Greensill-Fonds aus

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse zahlt weitere Barmittel an die Anleger in den vier zusammen mit Greensill betriebenen und sich in Abwicklung befindlichen Fonds aus.

Die zweite Ausschüttungs-Tranche betrag 1,7 Milliarden Dollar, wie die Schweizer Großbank am Dienstag mitteilte. Die Gesamtausschüttung belaufe sich damit bisher auf 4,8 Milliarden Dollar. Das Gesamtvermögen der Lieferketten-Finanzierungs-Fonds hatte Ende Februar rund zehn Milliarden Dollar erreicht.