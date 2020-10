Credit Suisse senkt Covestro auf 'Neutral' und Ziel auf 46 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Covestro von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 51,50 auf 46,00 Euro gesenkt. Analyst Chris Counihan passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Übernahme des Geschäfts mit harzbasierten Farben und Anstrichen der niederländischen DSM an. Der Zukauf erscheine teuer und müsse zu einem Abschlag teilweise in Aktien finanziert werden. Die beabsichtigten Synergien seien ohne eine zyklische Erholung ambitioniert./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 04:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.