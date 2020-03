Credit Suisse senkt ExxonMobil-Ziel auf 48 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ExxonMobil von 60 auf 48 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst William Featherston kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie wegen des jüngsten Preisverfalls beim Rohöl seine Annahmen für den Ölkonzern. 2021 erwartet er ein ausgewogeneres Marktumfeld mit wieder anziehender Ölnachfrage und einem Ende des Preiskriegs./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 11:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.