Credit Suisse senkt GlaxoSmithKline auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat GlaxoSmithKline von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 1580 auf 1400 Pence gesenkt. Angesichts kurzfristiger und strategischer Herausforderungen hätten die Papiere der Briten kaum Spielraum gegenüber den Aktien der Wettbewerber, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Pharmabranche. Insgesamt passten die Experten der Bank ihre Bewertungsmodelle an jüngste Marktbewegungen und die Schwäche von Pharmatiteln gegenüber dem Gesamtmarkt an. Zudem zeigten sie sich für den Sektor mit Blick auf das neue Jahr 2021 weniger optimistisch./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 21:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 05:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.