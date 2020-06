Credit Suisse senkt Lufthansa auf 'Underperform' - Ziel 6,25 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Lufthansa von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Angesichts des Rettungspakets und seiner Probleme sei die überdurchschnittliche Kursentwicklung gegenüber anderen Airlines nicht zu halten, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kursziel senkte der Experte aufgrund der erwarteten Verwässerung durch den vereinbarten Staatsanteil von 20 Prozent von 8,02 auf 6,25 Euro. Glyn rechnet im laufenden Jahr mit einem operativen Verlust von 5,2 Milliarden Euro und 2021 mit einer Erholung auf ein Plus von 442 Millionen Euro./ag/fba

