Credit Suisse senkt Netflix auf 'Neutral'- Kursziel gekappt

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Netflix nach Zahlen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 740 auf 450 US-Dollar gekappt. In Anlehnung an den trüben Ausblick des Streaminganbieters senkte Analyst Douglas Mitchelson seine Wachstumserwartungen, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Zwar dürfte der Konzern seine führende Position behalten, doch neue Wachstumsaussichten zeigten sich aktuell nicht. Da der Umsatzzuwachs inzwischen prozentual einstellig sei, dürften Anleger zu einer "traditionelleren" Bewertung der Aktie übergehen. Der Experte hält nun ein neutrales Votum für angemessen./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / 06:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.