Credit Suisse senkt Santander-Ziel auf 3,50 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Santander nach einem Analystenwechsel von 4,50 auf 3,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Jon Peace passte das Bewertungsmodell südeuropäischer Banken in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an das aktuelle Zins- und Wirtschaftsumfeld an. Der Kapitalpuffer der Spanier sei stark./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 06:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 06:06 / UTC

