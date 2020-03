Credit Suisse senkt Unilever-NV-Ziel auf 56,50 Euro - Outperform

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unilever NV von 59,00 auf 56,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Alan Erskine begründete das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem zuletzt deutlichen Wertzuwachs des Euro gegenüber dem Dollar und einigen wichtigen Währungen in den aufstrebenden Märkten. Die im April anstehenden Erstquartalszahlen des Konsumgüterkonzerns dürften erheblich von der Coronavirus-Krise beeinträchtigt sein./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 09:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.