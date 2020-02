Credit Suisse senkt Ziel für Adidas auf 300 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 310 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Experten der Bank gehen in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass die Umsätze des Sportartikelherstellers durch die Coronavirus-Krise belastet werden. Der Sportartikelhersteller sei sehr empfindlich gegenüber einer nachlassenden Wachstumsdynamik in China./ssc/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.